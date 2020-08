Internet in vacanza, uno studio come e spiega quanto costa (Di martedì 18 agosto 2020) La connessione Internet è diventata indispensabile nella nostra vita quotidiana, una compagna alla quale ormai è difficile rinunciare, anche in vacanza. quanto si spende per navigare sul web mentre siamo in ferie e qual è la soluzione migliore per rimanere connessi? Selectra, web company che mette a confronto le offerte di luce, gas e Internet, ha realizzato una guida sulle soluzioni da adottare per non modificare le nostre abitudini digitali in vacanza, senza spendere troppo. L'Hotspot da mobile con i "gestori virtuali" è per chi naviga poco e ha una tariffa mobile con tanti GB inclusi. Nessun costo aggiuntivo (tariffa mobile) ma GB limitati, possibili problemi di copertura o di velocità con tariffe mobile da 7 euro/mese (100 GB inclusi). La soluzione più ... Leggi su ilfogliettone

