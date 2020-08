Inter-Shakhtar Donetsk, il segreto di Bastoni: “Mi diverto e faccio quello che dice Conte” (Di lunedì 17 agosto 2020) Vittoria strepitosa dell'Inter.Sul campo della ESPRIT Arena è andata in scena la sfida tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Europa League: i nerazzurri hanno dominato e trionfato 5 a 0 grazie al gol di D'Ambrosio e le due doppiette realizzate da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, strappando il pass per giocare la finale contro il Siviglia che ha battuto ieri il Manchester United.Al termine del match il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per la grande vittoria ottenuta:"Non mi aspettavo di giocare così tanto, poi sono giovane e faccio ... Leggi su mediagol

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - axelellobo : RT @SkySport: Inter-Shakhtar, Lautaro Martinez: 'Dimostrato che l'Inter è pronta per grandi traguardi' - mmonti1167 : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Dieci anni dopo, torniamo a disputare una finale europea! ?? Il racconto di #InterShakhtar minuto per minuto… -