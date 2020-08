Gaten Matarazzo cameriere in un ristorante, ma i fan lo riconoscono (Di lunedì 17 agosto 2020) Le riprese di Stranger Things sono momentaneamente interrotte, e l'attore non è rimasto con le mani in mano Leggi su media.tio.ch

Novacula_Occami : RT @Vitellozzo: Quanto cazzo lo amo - orax1972 : RT @Vitellozzo: Quanto cazzo lo amo - Vitellozzo : Quanto cazzo lo amo - GiannaDavide : Gaten Matarazzo si tiene occupato - zazoomblog : Stranger Things 4 riprese in pausa e Gaten Matarazzo ha un lavoro estivo in incognito - #Stranger #Things #riprese… -