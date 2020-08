Dopo le vacanze in Scozia, la regina Elisabetta tornerà nel castello di Windsor (Di lunedì 17 agosto 2020) Il castello di Windsor sfoglia la gallery L’antico adagio inglese “an Englishman’s home is his castle”, la casa di un inglese è il suo castello, ben si adatta alla regina Elisabetta. Mille anni di storia fanno di Windsor il più ampio e antico maniero abitato al mondo, curato da oltre 500 dipendenti. Ma per Elisabetta rimane la sua residenza più intima e comoda, quella in cui, per anni prima del lockdown, non vedeva l’ora di rifugiarsi al weekend. ... Leggi su iodonna

L’antico adagio inglese “an Englishman’s home is his castle”, la casa di un inglese è il suo castello, ben si adatta alla regina Elisabetta. Mille anni di storia fanno di Windsor il più ampio e antico ...

Gira nel caseificio con la mascherina abbassata: è bufera su Salvini

È polemica sui social network dopo la visita di Matteo Salvini, in vacanza in Toscana, al caseificio della famiglia Busti a Fauglia (Pisa), uno dei più grandi della regione, dove il leader della Lega ...

È polemica sui social network dopo la visita di Matteo Salvini, in vacanza in Toscana, al caseificio della famiglia Busti a Fauglia (Pisa), uno dei più grandi della regione, dove il leader della Lega ...