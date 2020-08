Dite a Salvini e Meloni che Locatelli sostiene che i migranti «incidono per il 3-5% sul contagio» (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella giornata di ieri, il governo ha chiuso le discoteche e i locali da ballo, fino al 7 settembre. Una scelta inevitabile, viste le situazioni che si erano venute a creare in queste strutture negli ultimi giorni, con la contestuale ripresa dei contagi da coronavirus. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, tuttavia, hanno contrastato fortemente la decisione, affermando che il governo chiude le discoteche ma lascia aperti i porti per gli sbarchi dei migranti che, invece, importano il coronavirus dai loro Paesi d’origine. Una teoria quella del collegamento tra migranti e contagi che, tuttavia, viene smontata dal professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del comitato tecnico-scientifico. LEGGI ANCHE > Salvini sulle ... Leggi su giornalettismo

