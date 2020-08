Covid, apocalittici e integrati (Di lunedì 17 agosto 2020) Non so se molti osservatori hanno notato che l’opinione pubblica sta modificando la sua posizione, e si sta radicalizzando in un binarismo pericolosissimo. Provo a spiegarmi citando un famoso paradigma di Umberto Eco: da una parte gli apocalittici – quelli che vedono in ogni misura di contenimento una fragorosa violazione delle proprie libertà individuali e dei propri diritti; e dall’altra gli integrati – tutti coloro che invece gridano di continuo all’emergenza acuta, e che richiedono misure ancor più contenitive, restrittive e severe a ogni notizia di contagio.Questi due opposti poli rappresentano due espressioni, entrambe preoccupanti ed entrambe egualmente disfunzionali, della reazione a uno stress prolungato nel tempo, a un contenimento che ovviamente – come succede sempre in questi casi – ha ... Leggi su huffingtonpost

