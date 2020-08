CLIMA: UNA MISTERIOSA EMAIL DA WIKILEAKS, PARLA DI ESTINZIONE UMANA. (Di lunedì 17 agosto 2020) Abbiamo scoperto su WIKILEAKS una discussione molto particolare. Un argomento molto interessante dove si PARLA di una possibile e vicina ESTINZIONE della razza UMANA, dove potrebbero rimanere probabilmente pochissimi sopravvissuti. Non si PARLA di un virus o una guerra nucleare, come molti potrebbero pensare, ma riguarda qualcosa che già si respira da molto tempo, ovvero alcuni rifiuti radioattivi, tossici, e il CLIMA. Una EMAIL partita da (truthout), indirizzata a Podesta. chiedendosi se l'umanità sta andando contro l'ESTINZIONE, secondo u certo Dahr Jamail. Avevamo subito capito di quale Podesta si stava PARLAndo. Abbiamo cercato l'indirizzo di posta, che si vede nella EMAIL, ci ... Leggi su eyesbio

Avvenire_Nei : #Pistoia. Cliente del supermercato rifiuta di farsi servire da commessa «perché è nera» - chetempochefa : “Usciremo da questa tragedia del covid, ma ce n’è un’altra che ci aspetta: la fragilità della Terra. L’innalzamento… - fffitalia : Per ora sul clima solo parole. Quando inizieremo a trattare quella climatica come una crisi? Il tempo scorre!… - amibxngtxn7 : RT @is4ur41: Lo dico? Lo dico. Ultimamente qua su twitter c'è un clima orribile, quasi nessuno si sente libero di esprimere una propria opi… - giuseppemaria : RT @drunkside41: Quelli gli sparano addosso e non giocare una partita di basket “esaspera il clima già teso”. -

Ultime Notizie dalla rete : CLIMA UNA Easac: sostituire le centrali a carbone con grandi impianti a biomasse non è una buona idea per il clima Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile La pandemia di Covid-19 sta mettendo nei guai il Sud del mondo

Nei paesi più poveri il distanziamento sociale è spesso impossibile, ma anche il negazionismo può aiutare il coronavirus a diffondersi. Uno sguardo a come sta andando l’epidemia nel mondo Ormai è chia ...

Elezioni Giugliano. Clima ad alta tensione, incendiata moto del candidato Giuseppe D’Alterio: già bersaglio di dossier e raid

Un episodio inquietante appesantisce il clima elettorale già molto acceso da toni aspri. Nella notte è stato distrutto dalle fiamme la moto di Giuseppe D’Alterio, candidato alle prossime elezioni Ammi ...

Nei paesi più poveri il distanziamento sociale è spesso impossibile, ma anche il negazionismo può aiutare il coronavirus a diffondersi. Uno sguardo a come sta andando l’epidemia nel mondo Ormai è chia ...Un episodio inquietante appesantisce il clima elettorale già molto acceso da toni aspri. Nella notte è stato distrutto dalle fiamme la moto di Giuseppe D’Alterio, candidato alle prossime elezioni Ammi ...