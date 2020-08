Calcio, l’As Roma è ufficialmente di Dan Friedkin (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – L’As Roma è di Dan Friedkin. Pochi istanti fa, sui canali social della società, è stato dato l’annuncio ufficiale della chiusura del cosiddetto ‘closing’, ovvero il momento in cui, con il trasferimento fisico del denaro dalle casse del Friedkin group alle tasche di James Pallotta, il club è ufficialmente passato di mano. “Ufficiale- è stato scritto sulla pagina Twitter della Roma- il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell’As Roma”. Si è dunque chiusa dopo 9 anni l’avventura di Pallotta. L’americano, di origini italiane, era arrivato promettendo lo scudetto entro 3 anni e un nuovo stadio per la Roma. Nessuno di questi due obiettivi è stato centrato anche se per lo stadio sembra essere arrivato il momento giusto con l’approvazione delle prime delibere in Campidoglio, prima della pausa estiva. L’affare si è chiuso con il trasferimento di 591 milioni da Friedkin a Pallotta dopo una giornata scandita da una riunione fiume, iniziata intorno alle 9.30 di mattina nella sede romana, in via dei Due Macelli, della DLA Piper, multinazionale americana specializzata in consulenze e servizi giuridici, legali e finanziari. In quesgli uffici si sono incontrati l’ad Guido Fienga, i legali di Pallotta (studio Tonucci) e quelli di Friedkin (studio Chiomenti) davanti ad un notaio. Dan Friedkin era in collegamento da Houston. Così come il figlio Ryan. Il primo diventerà il nuovo presidente della Roma, il secondo avrà le deleghe operative e sarà il vero uomo immagine della Roma, visto anche il suo prossimo trasferimento nella Capitale. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Calcio, l’As Roma è ufficialmente di Dan Friedkin Mobilitazione anti-violenza in Colombia dopo l’uccisione di nove giovani Coronavirus, scendono i contagi: 320 nuovi casi e 4 morti Bielorussia, Bialiatski (Viasna): “Putin tratta per l’Impero” In Nigeria studenti tornano in aula per gli esami di maturità Regionali Campania, Caldoro scrive a Mattarella: “Commissariare De Luca” Leggi su dire

