Bonus e diffusione dati, Garante: spetta ad Inps valutare caso per caso (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – “spetta all’Inps verificare caso per caso, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati la possibilità di rendere ostensibili tramite l’accesso civico i dati personali richiesti – valutando anche la diversa posizione ricoperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello nazionale e locale – alla luce della normativa e delle Linee guida dell’Anac, in conformità con i precedenti del Garante in materia di accesso civico”. Lo scrive, in una nota, il Garante per la protezione dei dati personali in merito alla vicenda dell’erogazione del Bonus Covid. Solo in un secondo momento la palla potrebbe passare ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - "Spetta all’Inps verificare caso per caso, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati la possibilità di rendere ostensibili tramite l’accesso civico i dati personali richiesti ...

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante l'audizione alla Camera dei deputati non aveva fatto i nomi dei deputati che chiesero e ottenero il bonus di 660 euro per le partite Iva dicendo di a ...

