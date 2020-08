Traffico Roma del 16-08-2020 ore 12:30 (Di domenica 16 agosto 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutti i principali percorsi autostradali in uscita dalla capitale trafficate le principali vie consolari verso il litorale rallentamenti per incidente sulla litoranea ostia-anzio Tor Paterno Villaggio Tognazzi analoga situazione sulla A12 la Roma Civita vecchia code di 2 chilometri per incidente tra lo svincolo di Cerveteri e l’uscita di Santa Severa verso Civitavecchia mentre sulla Roma-firenze Ci sono rallentamenti per il Traffico intenso tra Romano verso Firenze prudenza Inoltre per un incendio segnalato tra Castelnuovo di Porto è Fiano Romano attenzione ai carichi dispersi sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesareo e la bivio per la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Coronavirus Napoli, De Magistris: “Allarme trasporti per la ripresa a settembre”

“Finora abbiamo retto bene, il problema sarà a settembre con la ripresa dell'anno scolastico, il rischio c'è perché la capienza è ridottissima, quindi c'è un rischio da una parte di aumento del traffi ...

Poliziotto travolto da un'auto sull'A1: è grave

Mentre stava rimuovendo alcuni ostacoli sulla A1 poco lontano da Roma, un agente della Polstrada è stato investito da un'auto.

