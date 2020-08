Taranto, bambino muore annegato in piscina a Ferragosto (Di domenica 16 agosto 2020) Taranto, bambino muore in piscina. Tragedia in Puglia, dove un bimbo di appena 20 mesi sfugge al controllo dei genitori durante il pranzo di Ferragosto. Inutili i soccorsi. Ferragosto tragico a Palagiano, in provincia di Taranto, dove un dramma si è consumato in un’abitazione privata durante il pranzo di Ferragosto. Un bimbo di appena 20 mesi, infatti, è sfuggito al controllo dei genitori mentre questi erano a tavola e, non sorvegliato, si è diretto verso la piscina della casa. La caduta in acqua e l’annegamento che ne ha fatto quasi subito seguito. A nulla sono valse le operazioni di rianimazione, con il piccolo che ha perso la vita. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> USA, ... Leggi su bloglive

