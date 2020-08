Secondo uno studio inglese, l’algoritmo di Facebook «promuove attivamente» la negazione dell’Olocausto. Ecco come (Di domenica 16 agosto 2020) Nei divieti di incitamento all’odio stabiliti da Facebook non rientrano quelli per i contenuti negazionisti dell’Olocausto. È quanto emerge dall’indagine condotta dall’organizzazione antiestremista inglese ISD (Institute for Strategic Dialogue), che riporta come l’algoritmo di Facebook «promuova attivamente i contenuti di negazione». Una ricerca che sconcerta e che coincide con le crescenti richieste internazionali dei sopravvissuti all’Olocausto al fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, di rimuovere tale materiale dal social network. L’analisi ha evidenziato come – almeno per gli utenti inglesi – digitando la parola “olocausto” nella funzione di ricerca ... Leggi su open.online

Se sia uno sketch o sia verità non è ancora chiaro, ma il video di Will smith che si rompe i denti giocando a golf con Jason Derulo è diventato uno dei più visti in Rete negli ultimi giorni. L'attore ...

Cento anni dopo, la Polonia all’Europa: “Non dimentichi la Battaglia di Varsavia”

Il 15 agosto 1920 i polacchi respinsero l'avanzata bolscevica sulla Vistola. L'intervento del premier polacco: «Un momento fondante della storia europea, come lo sbarco in Normandia» Ci sono nella sto ...

