MotoGp, Dovizioso motiva l’addio alla Ducati (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo 8 anni Andrea Dovizioso lascia la Ducati, un connubio vissuto intensamente, tra gioie e delusioni. Andrea ha deciso di staccare la spina, senza aspettare che a farlo fosse la rossa e ha cercato di spiegare le motivazioni: "L’altro giorno mi sono forse espresso male, Gigi (Dall’Igna; n.d.r.) decide il futuro della Ducati, non il mio. La mia vita la decido io”. . “Non è una decisione di una notte, non prendo mai decisioni di pancia. Sono 8 anni che sono in Ducati e succedono cose e visto che continuamente ne succedono altre arriva il momento in cui devi decidere. Però questo non è il momento di parlarne, mi spiace non poter essere più esauriente" spiega. MotoGp, Dovizioso motiva l’addio ... Leggi su itasportpress

