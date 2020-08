Juventus, Prandelli: “Non mi aspettavo l’esonero di Sarri. Vi dico la mia sulla scelta di Pirlo” (Di domenica 16 agosto 2020) Una scelta avvincente, una scommessa sulla carta molto rischiosa.Dopo aver esonerato Maurizio Sarri, la dirigenza della Juventus ha deciso a sorpresa di promuovere Andrea Pirlo in qualità di allenatore della prima squadra: una scelta molto rischiosa che potrebbe rappresentare o una mossa vincente o un grosso fallimento.VIDEO Juventus, Lacazette-Dzeko-Milik nella testa: il punto sul mercato degli attaccantiA commentare le decisioni dirigenziali della Juventus è intervenuto Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia, che durante un'intervista rilasciata a Ilgiornale.it, ha analizzato la scelta di affidare la guida dei bianconeri ad un allenatore all'esordio assoluto su una panchina:"Se mi ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Juventus, Prandelli: “Non mi aspettavo l’esonero di Sarri. Vi dico la mia sulla scelta di #Pirlo” - Mediagol : #Juventus, Prandelli: 'Non mi aspettavo l'esonero di Sarri. Vi dico la mia sulla scelta di Pirlo'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Prandelli: 'Juventus? Ha meritato l'eliminazione in Champions, l'Inter può vincere l'Europa League' https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Prandelli: 'Juventus? Ha meritato l'eliminazione in Champions, l'Inter può vincere l'Europa League' https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Prandelli: 'Juventus? Ha meritato l'eliminazione in Champions, l'Inter può vincere l'Europa League' https:… -