Hamilton trionfa anche nel GP di Catalogna (Di domenica 16 agosto 2020) Lewis Hamilton su Mercedes trionfa anche nel Gp di Catalogna arrivando primo davanti a Verstappen su Red Bull. Terza l'altra Mercedes, quella di Bottas. Male le Ferrari: ritirato Leclerc, Vettel arriva settimo. Per Hamilton si tratta della quarta vittoria in sei gare. L'inglese si conferma così al vertice della classifica davanti a Verstappen, Bottas e Leclerc. Hamilton con la sua Mercedes è stato in testa sin dalla partenza, mai impensierito dai rivali tanto da dare 24 secondi alla Red Bull del secondo arrivato. Dietro Hamilton, Verstappen e Bottas ha tagliato il traguardo Peres con la Racing Point davanti a Stroll con l'altra 'Racing', a Sainz con la McLaren e al ferrarista Vettel arrivato con le gomme ... Leggi su agi

