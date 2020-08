Frosinone, Nesta non si abbatte: “Credo nell’impresa, può succedere di tutto” (Di domenica 16 agosto 2020) Mister Alessandro Nesta commenta a caldo il ko nella semifinale d'andata dei playoff di Serie B contro Lo Spezia.LE PAROLE DI Nestacaption id="attachment 860701" align="alignnone" width="594" Getty Images, Nesta/captionEcco le parole del mister del Frosinone a Dazn, Alessandro Nesta che non si abbatte dopo il ko contro i liguri: "Sulla rete subita potevamo fare meglio. In alcuni reparti siamo risicati, penso a giocatori come Gori, non sta bene eppure va in campo e a fine stagione andrà sotto i ferri. Il finale è stato meglio dei primi minuti, nelle gambe avevamo due partite in più rispetto a loro e considerato che siamo anche al 16 agosto si fanno sentire. Ci sono ancora 90 minuti da giocare e potrà succedere di tutto, il calci ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : VIDEO #FrosinoneSpezia, una finale #playoff inaspettata. Ma #Nesta può essere l'arma in più. #SerieB a cura di… - ItaSportPress : Frosinone, Nesta non si abbatte: 'Credo nell'impresa, può succedere di tutto' - - CronacheTweet : #Nesta in conferenza al termine di #FrosinoneSpezia. - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ???Lo #Spezia sbanca il Benito Stirpe, batte 0a1 il #Frosinone e si aggiudica la finale di andata del #Playoff di #SerieB.… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???Lo #Spezia sbanca il Benito Stirpe, batte 0a1 il #Frosinone e si aggiudica la finale di andata del #Playoff di #SerieB.… -