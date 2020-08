Ferragosto a Napoli e Provincia: Multe, denunce per locazioni abusive, controlli bar e ristoranti (Di domenica 16 agosto 2020) Ferragosto a Napoli, Ischia, Capri, Costiera Sorrentina: Tra le attività sanzionate per carenze igienico-sanitarie una pizzeria di Ischia e due pasticcerie e un ristorante di Lacco Ameno. Ferragosto a Napoli di controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per prevenire ogni forma di illegalità in uno dei periodi di maggiore affluenza turistica. Imponente il … Leggi su 2anews

ADeLaurentiis : Buon Ferragosto a tutta la famiglia del Napoli. A Rino Gattuso, al suo staff, ai calciatori, ai dirigenti, ai dipen… - DublencoIgor : RT @polasein500cc: 'Jammo a mare cu tutt'e' panne!' Napoli, ferragosto ?? Wayne Miller (1945) - circeanna : RT @polasein500cc: 'Jammo a mare cu tutt'e' panne!' Napoli, ferragosto ?? Wayne Miller (1945) - VillegasRetes : RT @paradisoa1: Buon Ferragosto dal Golfo di Napoli il più bello del mondo. - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, il governo: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Napoli Cosa fare a Ferragosto 2020 a Napoli e in Campania: tutti gli eventi da non perdere Napoli da Vivere Pozzuoli; niente test per chi rientra da viaggi. La denuncia

Difficoltà nel sottoporsi ai test previsti dall’ordinanza emessa dalla Regione Campania nei giorni scorsi per i numerosi residenti a Pozzuoli rientrati da viaggi compiuti all’estero a partire dal 29 l ...

LIVE DAVID SILVA – City eliminato, Silva svincolato. Decisione definitiva ad ore

AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO ORE 19.30 – David Silva e la Lazio, un matrimonio su cui c’è fiducia. Nonostante i rumors della Juventus e del Napoli, nonostante le offerte dagli Emirati e dal Qatar, nonostan ...

Difficoltà nel sottoporsi ai test previsti dall’ordinanza emessa dalla Regione Campania nei giorni scorsi per i numerosi residenti a Pozzuoli rientrati da viaggi compiuti all’estero a partire dal 29 l ...AGGIORNAMENTO 16 AGOSTO ORE 19.30 – David Silva e la Lazio, un matrimonio su cui c’è fiducia. Nonostante i rumors della Juventus e del Napoli, nonostante le offerte dagli Emirati e dal Qatar, nonostan ...