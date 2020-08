Due positivi al Covid-19 sul set di “Natale su Marte”: Christian De Sica e Massimo Boldi costretti a interrompere le riprese (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo il lockdown sono riprese le attività legate al cinema, grazie a un rigido protocollo di sicurezza, approvato dal Comitato tecnico scientifico e dal Governo. Purtroppo le riprese del cinepanettone “Natale su Marte” di Neri Parenti con la premiata coppia Christian De Sica e Massimo Boldi, alla terza settimana di riprese su sette, ha subito una brusca battuta d’arresto. Come riporta Il Messaggero, sono risultati positivi al tampone due addetti al catering. I diretti interessati, che fanno parte di una società assoldata dalla produzione, sono entrati in contatto con tutto il cast e di conseguenza le riprese si sono bloccate per consentire alla ASL di applicare il protocollo e procedere ad ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Stop alle riprese del film di Boldi e De Sica, due positivi al #Covid_19 sul set - mante : A Treviso pare abbiano tranquillamente lasciato che i migranti positivi infettassero gli altri. Un poì forse per sf… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - biif : RT @biif: Bella fake news..ma quanti commenti di odio. Manipolatore 'Turisti veneti positivi al covid contagiano 39 ospiti in un hotel di… - BWasowsky : @antondicarlo @erbignose @FabrizioDelpret La notizia sembra essere vera a metà.. I due hanno ricevuto notizia della… -