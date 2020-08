Discoteche, vertice del governo: verso la chiusura in tutta Italia (Di domenica 16 agosto 2020) chiuse o ancora aperte nonostante l'impennata dei contagi di ? Il dilemma dovrebbe essere sciolto oggi pomeggio: alle 16 si terrà una riunione del coordinamento tra governo e Regioni dedicato proprio ... Leggi su leggo

Discoteche, vertice straordinario del governo. Verso la chiusura in tutta Italia

Vertice Governo-Regioni su discoteche e sale ballo

E' stata fissata alle 16 di oggi (domenica 16 agosto) una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo. Per il governo parteciperanno i ministri Bocci ...

Coronavirus, discoteche verso la chiusura in tutta Italia

«Coviddi? Non c’è più», dice al Tg1 una ragazza italiana mentre balla in una discoteca in Croazia. Ma i contagi aumentano di giorno in giorno, in Italia e in tutta Europa (3mila solo quelli registrati ...

