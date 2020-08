Benevento, obiettivo Giovinco: la conferma di Foggia (Di domenica 16 agosto 2020) Il Benevento avrebbe messo nel mirino Sebastian Giovinco, grande obiettivo di mercato Grandi manovre per il Benevento in vista della prossima finestra di calciomercato. Dopo l’arrivo di Kamil Glik, la società campana è alla ricerca di altri grandi nomi. Pasquale Foggia, direttore sportivo dei giallorossi, ha confermato ai microfoni di Tuttomercatoweb l’interesse per Sebastian Giovinco. «È un nome venuto fuori come tanti. Siamo concentrati sui reali obiettivi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Grandi manovre per il Benevento in vista della prossima finestra di calciomercato. Dopo l’arrivo di Kamil Glik, la società campana è alla ricerca di altri grandi nomi. Pasquale Foggia, direttore sport ...

Il Benevento lavora per costruire un gruppo forte e competitivo in Serie A. La dirigenza potrebbe mettere a segno un colpo da novanta dall’Inter Dopo una Serie B sorprendente da parte del Benevento, è ...

