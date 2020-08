Barcellona Messi, i dubbi di Leo: nel 2021 può andarsene (Di domenica 16 agosto 2020) Barcellona Messi, i dubbi di Leo: nel 2021 può andarsene, l’8-2 subito con il Bayern Monaco potrebbe cambiare tutto I dubbi di Lionel Messi. L’attaccante e simbolo del Barcellona potrebbe andarsene dalla Liga dopo gli ultimi avvenimenti, come riportato da AS. L’8-2 infatti potrebbe convincere la Pulce a muoversi, inoltre l’argentino non ha mai nascosto la poca simpatia per Bartomeu. Nel 2021 il giocatore potrà partire, dunque ci sarà un vero e proprio dilemma in casa azulgrana per il futuro del Diez argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : Non solo il padre: anche #Messi compra casa a Milano con vista Inter. Il fuoriclasse argentino investe nel capoluog… - OptaPaolo : 11 - Nell'azione del gol segnato da Lionel #Messi, tutti e 11 i giocatori del Barcellona hanno toccato almeno una v… - TuttoMercatoWeb : Il biografo di Messi e Guardiola su Ronaldo: 'La Juve lo ha offerto a tutti. Anche al Barcellona' - therealPierCaos : Il disastro Champions è ormai acqua passata, su questo social vedo solo gobbi che gongolano per le sconfitte di Bar… - k226xq : sta finendo l'era Barcellona fai le valigie e vieni in ItaliaLeo Messi, deludente e deluso in Barcellona-Bayern: a… -