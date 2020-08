Amiloidosi hATTR, in Sicilia “Innovazione Inclusiva” (Di domenica 16 agosto 2020) Amiloidosi hATTR, l’esperienza Siciliana del progetto “Innovazione Inclusiva”: al centro la presa in carico del paziente e il trattamento della patologia attraverso la centralità del territorio L’Amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) è una malattia genetica rara, progressivamente debilitante, che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Scoperta… L'articolo Amiloidosi hATTR, in Sicilia “Innovazione Inclusiva” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Amiloidosi hATTR In Sicilia più casi di amiloidosi, progetto sostiene pazienti Adnkronos Amiloidosi hATTR, l’esperienza siciliana del progetto “Innovazione Inclusiva”

Milano – L’amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) è una malattia genetica rara, progressivamente debilitante, che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita de ...

Malattie rare: in Sicilia più casi di amiloidosi, progetto sostiene pazienti

Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. E che in Italia colpisce di ...

Milano – L’amiloidosi ereditaria da transtiretina (hATTR) è una malattia genetica rara, progressivamente debilitante, che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita de ...Una malattia genetica rara, progressivamente debilitante che spesso esordisce anche in giovane età, con un impatto importante sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. E che in Italia colpisce di ...