Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi (Di domenica 16 agosto 2020) TEL AVIV, 16 AGO - Gli Emirati e nessun altro Paese "ha il diritto di parlare in nome dei palestinesi" e se "qualche altro Stato" seguirà gli Emirati "i palestinesi manterranno la stessa posizione" di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

serenel14278447 : Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi - GreciGiulio : Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi - iconanews : Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi - Affaritaliani : Medio Oriente, Abu Mazen: Emirati non parlino a nome di Palestinesi - Affaritaliani : Medio Oriente, Abu Mazen: Emirati non parlino a nome di Palestinesi -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Mazen Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi - Ultima Ora Agenzia ANSA Medio Oriente, Abu Mazen: Emirati non parlino a nome di Palestinesi

Ne' gli Emirati arabi uniti ne' nessun altro paese hanno il diritto di parlare per conto del popolo palestinese. E' la ragione per cui il presidente palestinese Abu Mazen respinge l'accordo dei giorni ...

Abu Mazen, Emirati non parlano a nome dei palestinesi

TEL AVIV, 16 AGO - Gli Emirati e nessun altro Paese "ha il diritto di parlare in nome dei Palestinesi" e se "qualche altro Stato" seguirà gli Emirati "i Palestinesi manterranno la stessa posizione" di ...

Ne' gli Emirati arabi uniti ne' nessun altro paese hanno il diritto di parlare per conto del popolo palestinese. E' la ragione per cui il presidente palestinese Abu Mazen respinge l'accordo dei giorni ...TEL AVIV, 16 AGO - Gli Emirati e nessun altro Paese "ha il diritto di parlare in nome dei Palestinesi" e se "qualche altro Stato" seguirà gli Emirati "i Palestinesi manterranno la stessa posizione" di ...