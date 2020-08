"Venite a dirmi che non ce n’è coviddi, andate a ballare. Tanto dentro queste tute ci siamo noi, per 100 euro in più al mese" (Di sabato 15 agosto 2020) “Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddi, che stasera annamo a ballà. InTanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi”. Il post di Marco Bellafiore, infermiere romano, è di quelli che non si dimenticano facilmente. Mentre si decide se aprire o chiudere le discoteche, se stia o meno ripartendo la seconda ondata di Coronavirus, c’è chi non ha mai smesso di lavorare in prima fila per combattere il Covid-19.E’ un post polemico quello di Marco, come denuncia dalle prime battute. “Tanto che ve frega”, dice rivolgendosi a chi in barba a distanziamento e mascherin sfida le regole imposte, “mica mi capiterà di stare con un tubo in gola a cagarmi addosso mentre una ... Leggi su huffingtonpost

