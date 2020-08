Trabzonspor: un giocatore positivo ai test da coronavirus (Di sabato 15 agosto 2020) Il club turco del Trabzonspor ha annunciato, sul proprio sito ufficiale, di aver riscontrato una positività ai test da COVID-19 di un suo tesserato: “Dopo che uno dei nostri giocatori è risultato positivo al COVID-19 nella nostra squadra di calcio ieri, un altro giocatore che aveva effettuato un test PCR con gli stessi reclami è risultato positivo per COVID-19. Il nostro giocatore è stato portato in isolamento a casa e ha iniziato il trattamento sanitario preposto”. Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif ... Leggi su alfredopedulla

