Rouhani, accordo con Israele grave errore Emirati (Di sabato 15 agosto 2020) TEHERAN, 15 AGO - "Gli Emirati arabi uniti hanno commesso un grave errore" raggiungendo un accordo con Israele. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso alla televisione. Una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - TEHERAN, 15 AGO - "Il mezzo morto accordo sul nucleare ha sconfitto e umiliato gli Stati Uniti, poiché Washington non è riuscita a ottenere il sostegno per la sua risoluzione sull'estensione ...TEHERAN, 15 AGO - "Gli Emirati arabi uniti hanno commesso un grave errore" raggiungendo un accordo con Israele. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso alla televisione. Una mo ...