Roma, Friedkin scalpita: lunedì il closing poi via al piano triennale (Di sabato 15 agosto 2020) Lunedì ci sarà il tanto atteso closing per la cessione della Roma a Dan Friedkin, il quale non vedere l’ora di mettersi all’opera Secondo La Gazzetta dello Sport lunedì potrebbe essere il giorno giusto per il tanto atteso closing per la Roma. La firma (delegata) tra le parti sembrerebbe solo una formalità, anche se l’inizio di un processo pieno di tecnicismi. Una volta che Friedkin staccherà a Pallotta il virtuale assegno da 199 milioni, il futuro potrà delinearsi, tant’è vero che già lunedì è possibile che si tenga il primo vertice in teleconferenza fra gli Stati Uniti e i dirigenti della Roma chiamati ad assicurare la transizione da Pallotta. La Rosea spiega che il magnate ... Leggi su calcionews24

Solano_56 : Non una sorpresa ma Ryan #Friedkin ha già comprato casa a Roma @ASRomaPress - RobyFerrazza : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? L'imbarçata ?? La #Juve alza la coppia ?? La #Roma aspetta #Friedkin e punta su #Mi… - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? L'imbarçata ?? La #Juve alza la coppia ?? La #Roma aspetta #Friedkin e punta su #Mi… - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: ??Svelate le offerte finali: per avere le azioni #Friedkin ha chiuso a 199 milioni, i kuwaitiani ne offrivano 230 e i su… - Notiziedi_it : Roma, novità sul fronte stadio: Friedkin lavora per un impianto di proprietà -