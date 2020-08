Rapine ai tassisti a Milano, fermati due giovani di 22 e 27 anni: stavano per partire in vacanza (Di sabato 15 agosto 2020) stavano per partire per il Salento, erano già in stazione a Milano Rogoredo. Probabilmente andavano a godersi in vacanza i soldi che si ritiene abbiano racimolato con le Rapine a due tassisti milanesi. Invece proprio con l’accusa di essersi appropriati del denaro e degli effetti personali delle vittime sono stati fermati dalla polizia. Si tratta di un italiano di 22 anni e di uno di 27, di origini egiziane, nato a Milano e regolarmente residente in Italia, che sono gravemente indiziati di essere gli autori delle violente Rapine del 10 e del 12 agosto. I due risiedono nel quartiere Quarto Oggiaro e sono già gravati da precedenti specifici. In occasione delle Rapine, fingendosi ... Leggi su ilfattoquotidiano

