Ragazzo 18enne muore in sella alla sua moto, addio a Nicolò Bagnuolo (Di sabato 15 agosto 2020) addio a Nicolò Bagnuolo, il Ragazzo appena 18enne morto ieri pomeriggio dopo essere stato vittima di un terribile incidente stradale. Non ha superato la notte Nicolò Bagnuolo, il Ragazzo appena 18enne coinvolto in un terribile incidente la sera del passato 13 agosto. Il giovane era alla guida della propria motocicletta quando è improvvisamente uscito di … L'articolo Ragazzo 18enne muore in sella alla sua moto, addio a Nicolò Bagnuolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

