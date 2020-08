MotoGP, pole position di Maverick Vinales. 4° Dovizioso, 10° Rossi (Di sabato 15 agosto 2020) MotoGP, le qualifiche del GP d’Austria. Vinales in pole posiion. Miller e Quartararo in prima fila. SPIELBERG (AUSTRIA) – Le qualifiche del GP d’Austria, quarto appuntamento con la MotoGP, parlano spagnolo. E’ di Maverick Vinales il miglior crono con Jack Miller e Fabio Quartararo subito dietro. Quarto crono per Andrea Dovizioso il migliore degli italiani. Indietro Valentino Rossi – Alle spalle del Dovi ci sono Espargaro, Mir e Franco Morbidelli. Rins, Zarco e Nakagami a completare la top ten. Oliveira e Rossi gli ultimi della Q2. Nelle retrovie Pirro. What a sensational Qualifying session as @mvkoficial12 grabs pole with half a second covering all 12 riders! What a race in store ... Leggi su newsmondo

