Migranti untori e altri conflitti (Di sabato 15 agosto 2020) Nei comizi e nella sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a martellare contro i Migranti, tema che aveva abbandonato privilegiando gli argomenti economici. Ma siamo in campagna elettorale per le regionali e la questione sbarchi è per lui più agevole. Un messaggio che passa nella mole di parole e filmati è che gli stranieri siano portatori, oltre che di criminalità, di infezioni di Covid. In questa battaglia comunicativa, l'ex ministro dell'Interno che circola senza mascherina è supportato da alcuni giornali che riportano quotidianamente le sue dichiarazioni, in particolare «Libero» (un titolo su tutti: «Balordi che sputazzano e infettano»).

Nei comizi e nella sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a martellare contro i migranti, tema che aveva abbandonato privilegiando gli argomenti economici. Ma siamo in campa ...

L’unico pericolo pubblico è Salvini rimasto in discoteca

Il primo Ferragosto di quiete, verrebbe da dire parafrasando un vecchio film con Alain Delon, se non fosse che siamo pur sempre alle prese con il virus e la sua seconda ondata, e non c’è da fare tropp ...

