Mercato Juventus, Sconcerti: “Non cederei Dybala, Inter più completa” (Di sabato 15 agosto 2020) Mercato Juventus – Mario Sconcerti ha parlato della situazione bianconera dopo l’esonero di Maurizio Sarri e il conseguente arrivo di Andrea Pirlo. Maggiore riflessione è stata fatta sulla politica che contraddistinguerà il Mercato. C’è aria di rinnovamento ma le varie rescissioni di calciatori rappresentativi fanno pensare che esistono delle difficoltà economiche. Mercato Juventus: le parole di Sconcerti “Non cederei mai Dybala. Perché è un grande giocatore che può ancora crescere, perché è nel meglio del suo tempo, 26 anni, e perché è un segno distintivo della Juve non inferiore a Ronaldo. Leggi anche:Thomas Partey ... Leggi su juvedipendenza

mirkocalemme : La #Juventus non vuole privarsi di #Cristiano, né di #Dybala. L'argentino ha recentemente comprato una nuova villa… - romeoagresti : #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato… - Sport_Mediaset : Vertice di mercato in casa #Juve: uno tra #Dybala e #Cr7 sarà ceduto . #SportMediaset - ilnapolionline : Ronaldo avrebbe chiesto alla Juve di acquistare Benzema - - EasyMediaAsia : Dybala e Cristiano Ronaldo sul mercato? Lasceranno la Juventus? ATTENZIONE: non scontato! -

Impegnato nelle trattative per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, Mino Raiola è pronto ad offrire un altro dei suoi assistiti per l’attacco del Milan. Mino Raiola e Ibrahimovic () Il Milan è pront ...

Arkadiusz Milik sempre più lontano da Napoli: il bomber polacco, quest’estate, lascerà con ogni probabilità gli azzurri, ma ancora non è chiaro il nome del nuovo club per il quale giocherà. Su di lui ...

