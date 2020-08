M5s? Un partito come gli altri Il grillismo si sgonfia nella routine (Di sabato 15 agosto 2020) E’ bastato il solito battito d’ali e con qualche decina di click è possibile diventare in un attimo come tutti gli altri, quelli cui ci avevano detto che avrebbero fatto una guerra spietata. Ecco dunque che i mandati si valutano e non si contano, che le alleanze si costruiscono e i sindaci si dividono col nuovo Manualetto Crimi/Di Maio, todos caballeros,che sancirà ancora una volta l’ennesima occasione perduta per una strombazzata rivoluzione che si è ridotta al fuoco di un petardo bagnato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

