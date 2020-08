Incidenti in Montagna: base jumper si schianta al suolo in Val Badia (Di sabato 15 agosto 2020) Incidente questa mattina in Val Badia, in Alto Adige: un base jumper si è schiantato al suolo dopo essersi lanciato dal Piz da Lec, sopra l’abitato di Corvara in Badia. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dagli operatori dell’Aiut Alpin Dolomites. Sul posto anche soccorso alpino e carabinieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: È stato trovato morto questa mattina un escursionista di Prato Carnico (Udine) di cui non si avevano più notizie da circa un… - TgrRaiFVG : È stato trovato morto questa mattina un escursionista di Prato Carnico (Udine) di cui non si avevano più notizie da… - ElicrinaMacrina : @DarkLadyMouse Ma non poteva aspettare di pulirla quando era solo in casa? Incidente montagna Cuneo: i genitori non… - boschiaz : RT @AnsaValledAosta: Incidenti montagna: due alpinisti bloccati su Castore, soccorsi. Elicottero non riesce a raggiungerli, partita squadra… - zazoomblog : Incidenti montagna: Soccorso Alpino mette in salvo due escursionisti in provincia di Belluno - #Incidenti #montagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Montagna Incidenti in montagna, scivolano su ghiacciaio: salvati due alpinisti IL GIORNO A Fossano l’ultimo saluto a Elia e Nicolò, i fratelli morti a Castelmagno

Anche Fossano oggi pomeriggio ha detto addio a Elia e Nicolò Marini, due dei giovani morti nell’incidente di Castelmagno, nel Cuneese, martedì notte. A Cuneo invece quello di Samuele Gribaudo, fratell ...

Giuliano Stenghel perde la vita arrampicando sull’isola di Tavolara

Un nuovo lutto nel mondo dell’alpinismo nazionale e internazionale. Nella giornata di ieri, venerdì 14 agosto, l’alpinista trentino Giuliano Stenghel ha perso la vita a causa di un incidente fatale in ...

Anche Fossano oggi pomeriggio ha detto addio a Elia e Nicolò Marini, due dei giovani morti nell’incidente di Castelmagno, nel Cuneese, martedì notte. A Cuneo invece quello di Samuele Gribaudo, fratell ...Un nuovo lutto nel mondo dell’alpinismo nazionale e internazionale. Nella giornata di ieri, venerdì 14 agosto, l’alpinista trentino Giuliano Stenghel ha perso la vita a causa di un incidente fatale in ...