Immigrati, Viminale: “+148% arrivi in un anno”. Il governo rivela il proprio fallimento (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – Un anno a tinte giallofucsia, un anno di non gestione dei flussi migratori. E così, come rivelato oggi dal Viminale, tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020 sono sbarcati sulle coste italiane ben 21.618 Immigrati, dei quali 2.886 minori non accompagnati. Numeri che la dicono lunga sul mancato blocco degli arrivi e sull’inefficace lavoro (se così vogliamo chiamarlo) del ministero degli Esteri per impedire le partenze dei barconi dal Nord Africa: 148,7% arrivi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando in Italia giunsero 8.691 Immigrati, dei quali 1.119 minori. Anche per quanto riguarda gli sbarchi di minori extracomunitari l’aumento è impressionante: +157,9%. Risibile aumento dei ricollocamenti Il ... Leggi su ilprimatonazionale

