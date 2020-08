Griglia di partenza F1 GP Spagna Barcellona 2020: tutte le posizioni (Di sabato 15 agosto 2020) La Griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. Nel corso del pomeriggio di un Ferragosto piuttosto bollente è andata in scena la qualifica che ha formato la Griglia con tutte le posizioni di partenza per la gara che andrà in scena domenica 16 agosto alle 15:10 sul Circuit de Catalunya. LIVE – QUALIFICHE IN CORSO, SEGUI IL Q2 e Q3 ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Il GP di Spagna lo potrete seguire in diretta su Sportface attraverso il live testuale che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale giro dopo giro. Al termine della gara verranno pubblicati i risultati con la classifica dei piloti e dei costruttori oltre alle dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di ... Leggi su sportface

BranislavBizjak : RT @SkyRacingTeam: ?? Sale l’adrenalina per gli ultimi 15’ di qualifiche, che decideranno la griglia di partenza della #Moto2! ?? @Marco12_B… - SkyRacingTeam : ?? Sale l’adrenalina per gli ultimi 15’ di qualifiche, che decideranno la griglia di partenza della #Moto2! ??… - FormulaPassion : #MotoGP | La griglia di partenza del GP d'Austria #AustrianGP - FMasolinF1fans : Griglie roventi per ferragosto, e insieme a @FedericaMasolin e @davidevalsecchi scopriamo quale sarà la griglia di… - OA_Sport : Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2020: risultati e classifica qualifiche. Vinales precede Miller, 4° Dovizios… -