Fenerbahçe: l’ex interista Emre Belözoğlu si ritira dal calcio (Di sabato 15 agosto 2020) Emre Belözoğlu si ritira dal calcio. Lo ha annunciato il Fenerbahçe tramite nota sul proprio sito ufficiale. Emre Belözoğlu ha giocato anche in Italia, all’Inter, dal 2001 al 2005 dove ha totalizzato 79 presenze e tre reti. Durante l’ultima stagione è tornato al Fenerbahçe e, notizia di poco fa, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: “Ci sono dei nomi, incisi non solo sulla maglia ma sullo stemma, incisi nella storia dei club, che sono per sempre indimenticabili. Il nostro capitano Emre Belözoğlu ha annunciato di aver lasciato il calcio a partire da oggi. Ha scritto il suo nome tra questi indimenticabili con la sua carriera, i risultati e le azioni. Ringraziamo il nostro Grande Capitano, che per ogni tifoso ... Leggi su alfredopedulla

