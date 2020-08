Ema Kovac Instagram superlativa, l’abito cortissimo non nasconde: «Sembri scesa da un quadro…» (Di sabato 15 agosto 2020) Su Instagram Ema Kovac, entrata nel cuore degli Italiani dopo aver prestato volto e corpo a Madre Natura all’ultima puntata dell’Ottava Edizione di ‘Ciao Darwin’, lo show di successo condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, torna a deliziare i follower con un ritratto in Grecia stupendo. Che eleganza! La giovane di origini croate, che ha trascorso qualche giorno di vacanza a Santorini, perla del mare Egeo, ha pubblicato una foto che la mostra a passeggio per le vie della città. “La ragazza della porta accanto”, verrebbe da dire: disarmante bellezza. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci Instagram pazzesca in bikini, fisico statuario: «Che meraviglia» Ema Kovac Instagram ... Leggi su urbanpost

Seno_Coseno : #EmaKovac in #Puglia, pazzesca su #Instagram - GossipItalia3 : Ema Kovac Instagram divina in Puglia, minigonna e gioco di gambe: «Senza parole…» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Kovac «Senza parole», Ema Kovac divina in Puglia: minigonna e gioco di gambe, lo zoom è inevitabile UrbanPost Ema Kovac Instagram superlativa, l’abito cortissimo non nasconde: «Sembri scesa da un quadro…»

Ema Kovac sorridente, baciata dal sole. Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram, dove vanta un seguito di 242mila followers, la giovane è ritratta con addosso un abito nero cortissimo. Poco ...

Ema Kovac Instagram divina in Puglia, minigonna e gioco di gambe: «Senza parole…»

Con Gennaro Lillio c’è del tenero? Sempre più forte si va la voce di una relazione tra Ema Kovac e Gennaro Lillio, modello conosciuto proprio al programma “Pechino Express”. Secondo i rumors l’avvenen ...

Ema Kovac sorridente, baciata dal sole. Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram, dove vanta un seguito di 242mila followers, la giovane è ritratta con addosso un abito nero cortissimo. Poco ...Con Gennaro Lillio c’è del tenero? Sempre più forte si va la voce di una relazione tra Ema Kovac e Gennaro Lillio, modello conosciuto proprio al programma “Pechino Express”. Secondo i rumors l’avvenen ...