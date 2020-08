Covid a Napoli, al ristorante nessuno chiede i documenti: «Sennò i clienti vanno via» (Di sabato 15 agosto 2020) È un optional, in molti casi, la richiesta di un documento di riconoscimento per i clienti che si siedono ai tavoli dei locali napoletani. Dal Vomero al centro storico, da Fuorigrotta... Leggi su ilmattino

È un optional, in molti casi, la richiesta di un documento di riconoscimento per i clienti che si siedono ai tavoli dei locali napoletani. Dal Vomero al centro storico, da Fuorigrotta all’Arenella, da ...In una città più affollata degli altri anni, colpita dall’effetto Covid e sfiancata dal caldo, per Ferragosto, i napoletani possono scoprire la bellezza scolpita dai grandi, i tesori dell’arte e dell’ ...