Auto bonsai - Piccole scoperte per l'estate - FOTO GALLERY (Di sabato 15 agosto 2020) Che in Giappone le Auto Piccole siano molto popolari lo abbiamo detto più volte. Del resto, nel Paese del Sol Levante sono previsti vantaggi fiscali e assicurativi per quelle simpatiche vetture bonsai note come kei car. quindi logico che, proprio da quelle parti, siano state prodotte numerose scoperte di Piccole dimensioni, spesso ben al di sotto dei tre metri e mezzo di lunghezza. Tuttavia, anche in Italia e nel resto dEuropa non sono finora mancati esempi di vetture "lillipuziane" per viaggiare en plein air, come è possibile constatare osservando le immagini della nostra GALLERY, dove abbiamo raccolto alcune tra le più Piccole open top di sempre. Leggi su quattroruote

Affascinanti e con richiami a soluzioni stilistiche d'altri tempi: ecco una ricca selezione di vetture molto particolari ...

