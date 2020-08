Viviana Parisi | caccia ai testimoni | ‘Hanno visto lei e Gioele’ (Di venerdì 14 agosto 2020) Il caso che riguarda l’ormai defunta Viviana Parisi ed il figlioletto Gioele del quale non si hanno tracce comporta uno sviluppo importante. Gli inquirenti che indagano sul caso di Viviana Parisi stanno cercando di battere una pista in particolare. Chi conduce l’inchiesta sta provando a rintracciare una famiglia che avrebbe assistito al momento in cui … L'articolo Viviana Parisi caccia ai testimoni ‘Hanno visto lei e Gioele’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana Parisi: in tre video gli ultimi minuti. «Gioele era con lei» - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - FeedelissimoCom : Viviana Parisi, reso pubblico l’audio della telefonata al 112 - PaoloScorpio : RT @CavaleraDaniele: VIVIANA PARISI SALITA SUL TRALICCIO PER CERCARE DI TROVARE IL FIGLIO? La mia ipotesi: in stato confusionale, dopo l'in… -