Verso le elezioni regionali. Zingaretti: "Giani interpreta al meglio il cuore di Toscana" (Di venerdì 14 agosto 2020) Orbetello, Grosseto,, 14 agosto 2020 - " Giani interpreta al meglio il cuore di Toscana". Ecco il messaggio che da Orbetello il segretario Pd Nicola Zingaretti ha voluto mandare a sostegno del ... Leggi su lanazione

Verso le elezioni regionali. Zingaretti: "Giani interpreta al meglio il cuore di Toscana" LA NAZIONE M5S, terzo mandato e alleanze con i partiti tradizionali, via libera da Rousseau

Movimento 5 Stelle, sulla piattaforma Rousseau si vota sul mandato zero e sulla possibilità di alleanza con i partiti tradizionali a livello comunale. Il Movimento 5 Stelle sposa una doppia rivoluzion ...

Bis di Raggi a Roma? Scelta logica, ma sbagliata. Di Gregorio spiega perché

Reputo logica, per quanto non vincente, la scelta difensiva del “sindaco invisibile” adottata da Virginia Raggi. Logica perché riduce i danni. Non vincente, perché nell’invisibilità del sindaco la cit ...

