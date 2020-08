The Batman approfondirà il trauma di Bruce Wayne (Di venerdì 14 agosto 2020) Ansiosi di vedere The Batman con Robert Pattinson nei panni del vigilante di Gotham City? Date un’occhiata a Project Power, film di Netflix con Jamie Foxx, in cui un poliziotto, un ex soldato e una spacciatrice uniscono le forze per contrastare un’ondata di criminali dotati di super poteri acquisiti grazie a una pillola “miracolosa”. La sceneggiatura dell’action movie è, infatti, una creazione di Mattson Tomlin, lo stesso screenwriter chiamato a raccontare le avventure dell’uomo pipistrello nei cinema il 1° ottobre. Ed è proprio lo stesso Tomlin, in un’intervista a Den of Geek, a svelare che il cinecomic approfondirà il trauma di Bruce Wayne. Una metamorfosi che, all’inizio della carriera da supereroe, lo porterà a trasformarsi ... Leggi su wired

