Rinnovo Maksimovic in stand-by: il difensore può finire sul mercato (Di venerdì 14 agosto 2020) Stallo per il Rinnovo di Nikola Maksimovic: il difensore chiede un ingaggio alto e può finire nuovamente sul mercato Il Mattino racconta lo stallo totale per il Rinnovo di Nikola Maksimovic con il Napoli. Il difensore serbo ha deciso di non fare marcia indietro sulle sue richieste economiche, giudicate troppo elevate per il Napoli. Ramadani, agente del giocatore, proverà a parlare con De Laurentiis, ma se non arriverà il Rinnovo il giocatore sarà messo sul mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

