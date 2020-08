Ricordate Fausto Leali? Colpo di scena a Mediaset, dove lo vedremo (Di venerdì 14 agosto 2020) Adesso la new entry al Grande Fratello Vip potrebbe essere Fausto Leali. Un bel Colpo per Alfonso Signorini, che nei giorni scorsi ha "provinato" il cantante. Per lui non sarebbe l'unico reality show: Ora o mai più, poi è stato coach a Music Farm e a Ballando con le stelle, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Leali, con una carriera lunga 50 anni alle spalle, potrebbe dire presto sì al direttore di Chi. Per lui, che ha sposato da pochi anni una donna foggiana, si tratterebbe di un'avventura nuova. Emozionante. L'indiscrezione è stata pubblicata da TvBlog. Accanto al nome di Leali ci sono anche Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Francesco Oppini e Stefania Orlando. Gabriel Garko, invece, non varcherà la casa. Una fake ... Leggi su liberoquotidiano

"È un quadro che ci parla di un mondo senza pietà, quello in cui un quattordicenne sa di dover dimostrare che è bravo per poter essere accolto e aiutato". Così il sindaco di Latronico (Potenza), Faust ...

di Fausto Sarrini Che bel ricordo. L’altra sera, poco prima delle 23,30, Rai Sport ha riproposto le fasi conclusive dell’ultima tappa del Tour de France 2007 con il tradizionale arrivo sugli Champs El ...

