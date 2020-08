Ore 12: audizione Tridico e responso su Rousseau. Di Maio: Sì ad alleanze col Pd (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo i leghisti Dara e Murelli, il terzo deputato ad aver chiesto e incassato il bonus da 600 euro è il Cinquestelle Marco Rizzone, deferito ai probiviri. Opposizioni pronte a chiedere le dimissioni ... Leggi su tg.la7

Bonus Inps, chi è il deputato M5s tra i 'furbetti'. Lega sospende 7 consiglieri regionali

Roma, 13 agosto 2020 - A poche ore dall'audizione del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in Commissione Lavoro alla Camera, spunta un nuovo nome dei 'furbetti' del bonus Partite Iva. E' il deputa ...

Dopo i leghisti Dara e Murelli, il terzo deputato ad aver chiesto e incassato il bonus da 600 euro è il Cinquestelle Marco Rizzone, deferito ai probiviri. Opposizioni pronte a chiedere le dimissioni l ...

