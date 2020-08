Muller nella storia: è il calciatore tedesco con più presenze in Champions (Di venerdì 14 agosto 2020) Thomas Muller è il calciatore tedesco ad aver collezionato più presenze nella storia della Champions League Thomas Muller ha stabilito un nuovo record in campo internazionale grazie alla 113a presenza in Champions League, in occasione dei quarti di finale contro il Barcellona. L’attaccante del Bayern Monaco è diventato il calciatore tedesco con più presenze nella competizione internazionale, superando Philippe Lahm (112) e staccando Manuel Neuer (109). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

