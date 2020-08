Meteo dal CALDO infernale dopo Ferragosto. Temperature altissime (Di venerdì 14 agosto 2020) Agosto rischia di assumere connotati sempre più estremi. L’attuale ondata di CALDO, che si avvia a colpire con maggiore impeto il Centro-Sud, sembra destinata a durare a lungo e verrà ulteriormente rinvigorita, durante la prossima settimana, da masse d’aria ancora più roventi in risalita dal cuore del Sahara. Pulviscolo in sospensione dal Sahara potrebbe raggiungere il Sud e le Isole Maggiori. Credit foto AdobeStock Se fossero confermate queste proiezioni, le Temperature potrebbero raggiungere valori da capogiro con picchi oltre i 40 gradi, soprattutto tra estremo Sud ed Isole Maggiori. La spinta del CALDO subtropicale, in questa fase, è agevolata dalla risalita anomalia di latitudine della fascia ITCZ sul Continente Africano. L’estate ha quindi mutato drasticamente ... Leggi su meteogiornale

