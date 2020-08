Maltempo Veneto, tromba d’aria semina scompiglio in spiaggia: bagnanti in fuga e oggetti sollevati a Bibione [VIDEO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Forti temporali con nubifragi, grandinate e forte vento hanno colpito il Nord-Est oggi, provocando danni e disagi. In Veneto, una tromba d’aria ha messo in fuga i bagnanti dalla spiaggia di Bibione. Come testimoniato dal VIDEO in fondo all’articolo, il vortice ha scatenato un fuggi fuggi nella spiaggia, sollevando i lettini e altri oggetti. Maltempo, tromba d’aria mette i bagnanti in fuga a Bibione VIDEOL'articolo Maltempo Veneto, tromba d’aria semina scompiglio in spiaggia: bagnanti in ... Leggi su meteoweb.eu

EEvienia : RT @Emergenza24: CONDIVIDI [14.08-15:50] #Veneto #Friuli Venezia Giulia #FVG intense precipitazioni in corso #temporale #meteo #maltempo in… - Saretta_Gas87 : Dopo sto macello di grandine... 1) prego che i vigneti abbiano subito pochi danni, che qua i calici di bianco servo… - GiovanniPasto10 : RT @Emergenza24: CONDIVIDI [14.08-15:50] #Veneto #Friuli Venezia Giulia #FVG intense precipitazioni in corso #temporale #meteo #maltempo in… - SilvanoSalviato : RT @Emergenza24: CONDIVIDI [14.08-15:50] #Veneto #Friuli Venezia Giulia #FVG intense precipitazioni in corso #temporale #meteo #maltempo in… - Andrea751201 : RT @Emergenza24: CONDIVIDI [14.08-15:50] #Veneto #Friuli Venezia Giulia #FVG intense precipitazioni in corso #temporale #meteo #maltempo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Veneto Maltempo, grandinate e danni nel vicentino ed in Veneto tviweb Maltempo, alberi e piante sradicate. Volano copertura e tetto di 2 capannoni

TREVISO - Il veneto furioso e la pioggia hanno causato la caduta di molti alberi e piante nella Marca oggi pomeriggio. A Spresiano la copertura di un capannone è volata nella strada di accesso di un'a ...

Ipotesi campionati a 18 squadre Cresce timore per maggiori costi

Le riunioni per Eccellenza e Promozione evidenziano perplessità per le maggiori trasferte e le rose più ampie Le altre proposte sul tavolo Andrea Dossi / TREVISO I gironi a 18 squadre preoccupano, s ...

TREVISO - Il veneto furioso e la pioggia hanno causato la caduta di molti alberi e piante nella Marca oggi pomeriggio. A Spresiano la copertura di un capannone è volata nella strada di accesso di un'a ...Le riunioni per Eccellenza e Promozione evidenziano perplessità per le maggiori trasferte e le rose più ampie Le altre proposte sul tavolo Andrea Dossi / TREVISO I gironi a 18 squadre preoccupano, s ...