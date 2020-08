LIVE – F1, GP Spagna Barcellona 2020: le prove libere 1 (DIRETTA) (Di venerdì 14 agosto 2020) Tutto pronto al Circuit de Catalunya per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Alle ore 11:00 di venerdì 14 agosto semaforo verde in pit-lane per le prove libere 1 che inaugureranno la sesta tappa del calendario del Mondiale 2020 di Formula 1. Team e piloti, dopo il double di Silverstone, torneranno in pista in terra catalana con i primi 90 minuti di lavoro utili per ottimizzare il set-up in base alle condizioni del tracciato. Le prove libere 1 del GP di Spagna le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la classifica tempi oltre ai consueti approfondimenti di ... Leggi su sportface

